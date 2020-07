Die freiwillige Covid-Testserie in der Region Wagrain-Kleinarl lieferte überraschende Erkenntnisse: Drei Personen in zwei Hotels wurden positiv getestet. In den Gemeinden kommt die Vorgangsweise gut an. „Nur so können wir das Vertrauen in Österreich als Urlaubsland stärken“, betont Tourismuschef Stefan Passrugger.