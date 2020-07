Enorm war der Aufschrei, als der Spielplan des heurigen ORF-„Sommerkabaretts“ veröffentlicht wurde. Denn wie schon in den Jahren zuvor fand sich auf der Line-up keine einzige Kabarettistin. Ein wahrer Shitstorm brach daraufhin in den sozialen Medien gegen den ORF los. Offenbar finden sich aber doch noch einige lustige Frauen in Österreich. Denn am Mittwoch wurde bekannt, dass nun zwei zusätzliche Sendungen ausgestrahlt werden - mit Frauen.