Am Mittwoch war die Sonderprüfung der Landes- und Gemeindeförderungen (in Summe 6,74 Millionen Euro für das 18-Millionen-€-Projekt) für die KTM Motohall Thema im Kontrollausschuss. Dort lehnten ÖVP und FPÖ aber zentrale Empfehlungen des Landesrechnungshofs hinsichtlich Koordinierung und Transparenz von solchen Förderungen ab, was die Grünen und die SPÖ massiv rügen.