Tirol: „Überschwemmung, die wir so noch nie gehabt haben“

Große Regenmengen und auch Hagelschauer sorgten in Tirol für Probleme. Laut einer Meldung des ORF waren alleine im Gebiet Absam/Mils standen 50 Feuerwehren im Einsatz. In Kirchdorf trat ein Bach über die Ufer. In Bicheln wurde eine Fußgängerbrücke von den Fluten weggerissen. „Das war eine Überschwemmung, die wir so noch nie gehabt haben“, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Karl Moisburger gegenüber dem ORF. Am Hahntennjoch ginge eine Mure ab.