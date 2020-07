Das Finalturnier der Europa League wurde nach Nordrhein-Westfalen vergeben. In Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen werden die Spiele vom 10. bis 21. August stattfinden. In einem der vier Spielorte sollen auch die Partien Inter-Getafe und Sevilla-Roma angepfiffen werden. Ein Plan B für das Turnier sei wie für jenes der Champions League in Lissabon nicht notwendig, erklärte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Mittwoch in einem Statement.