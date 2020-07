In diesem Moment setzte der Kärntner zum Überholen an. Der Lkw stürzte auf das Fahrzeug und begrub es unter sich. Die Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später an der Unfallstelle ein und begannen mit den Rettungsmaßnahmen. Die Feuerwehr musste den Weg zum eingeklemmten Pkw-Lenker freischneiden - der Mann konnte allerdings nur mehr tot geborgen werden. Der Fahrer des Holztransporters wurde leicht verletzt ins LKH Judenburg gebracht, ein Alkotest verlief negativ.