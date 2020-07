Ein 59-jähriger Radfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.10 Uhr in Haldensee (Bezirk Reutte) drei Meter tief in den Strindenbach gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Eineinhalb Stunden lang lag der Mann dort benommen, ehe er sich zu einem nahegelegenen Campingplatz schleppen konnte und Hilfe suchte.