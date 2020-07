Blitzschnell reagierte Hannah Wörndl am Mittwochvormittag als sie den Ernst der Lage erfasste: „Ich habe gegen 11.10 Uhr Alarm geschlagen“, schildert die Mitarbeiterin des Strandbades Wesenauer am Fuschlsee. „Person schreit um Hilfe“, blinkte kurz danach auf den Handys der Floriani-Jünger der Freiwilligen Feuerwehr aus Fuschl auf. Eine Elsbethenerin (78) drohte im See zu ertrinken. Ihr Mann (81) eilte zu Hilfe, geriet jedoch schnell selbst in Not. „Ein Badegast hat ihn aus dem Wasser gezogen“, erzählt Ortsfeuerwehrkommandant Peter Radauer.