Schon jetzt beendet ein Großteil der Betriebe die Corona-Kurzarbeit, nur etwas mehr als ein Viertel dürfte sie um weitere drei Monate verlängern. Zu erwarten ist, dass zahlreiche Unternehmen nach Ende der Kurzarbeit Personal abbauen, gerade in der für die Steiermark so wichtigen Industrie. Dazu kommt: „Die Aufnahmebereitschaft der Betriebe ist fast am Boden, die zuvor hohe Dynamik am Arbeitsmarkt ist eingeschlafen.“ Umso wichtiger seien daher Qualifizierungsmaßnahmen, so Snobe im „Steirerkrone“-Gespräch.