„Wie kommt man auf so eine dumme Idee?“, fragte Richterin Christina Bayrhammer die beiden Salzburger (15, 16) am Mittwoch im Prozess am Landesgericht. Laut Anklage zogen die beiden Jugendlichen in der Nacht auf 3. April 2019 gegen 4 Uhr mit weiteren Freunden vom Stadtwerk-Lehen los und schlugen mit Brechstangen wahllos auf gut 100 geparkte Autos ein. Nebenher sollen die beiden auch ein Fahrrad und eine Bankomatkarte gestohlen und einen kleinen Bagger beschädigt haben. „Ich kann ihnen die Frage nicht mehr beantworten. Ich habe aber nur drei bis vier Fahrzeuge beschädigt“, gab sich der 15-jährige Angeklagte kleinlaut und verwies auf seinen Freund. „Er hat ungefähr so viele Fahrzeuge beschädigt wie ich. Es war jedenfalls Dummheit“, widersprach der 16-Jährige. Sein Freund wolle ihm die Schuld in die Schuhe schieben, so der reumütige Angeklagte.