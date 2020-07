Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) bekräftigt formale und rechtliche Bedenken zur Ausschreibung. So habe die verantwortliche Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) nicht gewusst, dass die Frauenhäuser mit Mitteln aus der Mindestsicherung finanziert werden. Gut 200.000 Euro bringt dabei die Stadt Salzburg jährlich auf. Hagenauer will demnächst Maßnahmen gegen die Ausschreibung präsentieren, „zurück an den Start“ und überlegt auch Schritte darüber hinaus.