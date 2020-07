Erfunden an der TU Wien von Prof. Hofbauer und dem Team am Institut für Verfahrenstechnik, werden alte gebrauchte Kohlenstoffe, Holzabfälle, komplexe Polymere-Strukturen etc. in ihre elementaren Bestandteile zerlegt, um wieder zu neuen Strukturen zusammengebaut zu werden. Danach entsteht ein gesäubertes technisches Gas, mit dem sowohl Zementöfen als auch Bioraffinerien zur Herstellung von Treibstoffen (Kerosin, Diesel, Wasserstoff, Alkohole) effizient und ökologisch zu betreiben sind.