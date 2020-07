Für den Linzer Lungenspezialisten Bernd Lamprecht ist der Covid-19-Ausbruch in und um Linz, der die Landesregierung am Mittwoch zu einem teilweisen Shutdown von fünf Bezirken Oberösterreichs bewegte, „als Schuss vor den Bug zu verstehen“. Es zeige sich, wie rasch Fallzahlen beim Nicht-Einhalten von Präventionsmaßnahmen wieder steigen können. Die aktuelle Lage sei „zumindest sehr ernst zu nehmen“. Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärte am Mittwochabend in der „ZiB2“, dass sich derzeit rund 1400 Personen in Quarantäne befänden - darunter all jene aus dem Umfeld des Clusters, der in Zusammenhang mit der „Freien Christengemeinde“ in Linz stehe.