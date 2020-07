Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Hundehaltern und Passanten. Aus diesem Grund führt die Wiener Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. So wie am Mittwoch im Türkenschanzpark. Zwei Wochen lang wird die Polizei in Zusammenarbeit mit der MA 60 (Veterinäramt und Tierschutz der Stadt Wien) Kontrollgänge durchführen. Vor allem in Parks und auf Grünflächen sowie in bereits bekannten Problemzonen werden Hund und Herrchen getestet.