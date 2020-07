„Man weiß, was gegessen wird“, sagt Franz Eisenhuber. Der Landwirt aus Bad Hall betreibt am eigenen Erbhof bereits in achter Generation eine Schweinezucht mit Direktvermarktung ab Hof. Futter aus eigenem Anbau, ausreichend Platz in den Stallungen und eine Schlachtung unter tierärztlicher Aufsicht ohne lange Transportwege sind für große Schlachtbetriebe oft kaum durchführbar. Für den 29-jährigen Landwirt aber eine Selbstverständlichkeit. Weshalb immer mehr Konsumenten den Weg von der Massenware hin zum landwirtschaftlichen Betrieb ums Eck suchen. Auch, weil die Direktvermarkter absolut mit den Preisen der großen Handelsketten mithalten können.