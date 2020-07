Integration ist Bring- und nicht Holschuld

Es greift allerdings zu kurz, für das Integrationsversagen rein der Politik die Schuld zuschieben zu wollen. Der Fingerzeig - egal, auf welche Partei - ist zwar gerade in Vorwahlkampfzeiten verlockend, lässt aber völlig außer Acht, dass Integration vielmehr Bring- als Holschuld ist. Es kann noch so tolle Integrationsprogramme geben - sie müssen auch mit einer gewissen Eigenmotivation angenommen werden. Sicherlich, viele Zuwanderer tun das, aber wenn man sich so die Bilder der letzten Woche ansieht, gibt es in unserem Land auch so manchen, der keine Lust darauf hat.