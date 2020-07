Märchenhaftes und Feminismus

Franz Blaas, Romantiker, verträumter Zeichner, erzählt in seinen Grafiken von tiefer Einsamkeit. Sein Werk gewinnt in der Krise an Bedeutungen dazu. Besonders selten gesehen: eine Kreidezeichnung der feministischen Aktionskünstlerin Elke Krystufek. Selbstbewusst stehen Knäckebrothäuser von Christian Kri Kammerhofer herum. An ihnen kann man nicht knabbern, denn sie wurden in harte Bronze gegossen. Stefan Zsaitsits besticht mit Märchenszenen. Die Schau ist bis 29. August zu sehen.