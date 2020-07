Unter dem klingenden Motto „Let‘s go! Graz“ wird in der steirischen Landeshauptstadt das Sportjahr 2021 ausgerufen. Das Budget für den Sport wird dafür auf fünf Millionen aufgestockt, jedes Kind, jeder Seniorenverein soll profitieren. Ziel: Aktiver zu werden, gesünder zu werden, sich mehr zu bewegen. Alles in einer Stadt, alle zusammen! Let‘s go!