Gemetzel Kaisers im Landtag

Ein Hintertürchen für blutige Gemetzel an Wildtieren wollte sich die Landesregierung wie berichtet offenlassen - obwohl sie hoch und heilig versprochen hatte, dass es so etwas wie im Februar in Kaisers, wo 33 Tiere mit Gewehrsalven geschlachtet wurden, nie wieder geben dürfe. Nach Widerstand von FP-Chef Markus Abwerzger kommt die Sache jetzt zurück an den Start, wird im Oktober-Landtag erneut behandelt. „Die Landesregierung hat Einsicht gezeigt“, sagt Abwerzger.