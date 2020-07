„Drum the Bull“ - unter diesem Motto hat Starmusiker Martin Grubinger eine Hymne für den Neustart der Formel 1 in Spielberg komponiert und am Red-Bull- Ring eingespielt. Hauptinstrument ist die Statue des Bullen inmitten der Strecke. Und auch Flugzeuge, Helikopter und Boliden sind Teil der Partitur. Das spektakuläre Video davon sehen Sie hier.