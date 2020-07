Diplomatischer Angriff

Musikalisch ist „So When You Gonna…“ eine würdige Fortsetzung des Debüts. In den harscheren Momenten wirken die Musikerinnen wütender und unbeherrschter, Songs wie „Hasta La Vista“ (Pop) und „Temporary“ (Funk) deuten aber auch Einschläge in eine sanftere, versöhnlichere Richtung an. Vor allem im Abschlusstrack „After The Rain“ zeigen Dream Wife, was kompositorisch alles in ihnen steckt. Schmalzige Keyboard-Klänge leiten die strukturierte Ballade ein und suggerieren eine fast schon traurige Ode an das große Ziel der Selbstrealisierung. Geschickt spielen Mjöll und Co. mit weitreichenderen Pop-Versatzstücken, doch wenn man glaubt, man ertappt die Band auf dem Weg zur Kommerzialisierung, schießt sie ein schlackerndes Indie-Riff aus den selbstbestimmten Hüften. Dream Wife sind nicht so harsch und aggressiv wie ihre thematischen Vorgängerinnen aus den 90ern, aber sie wissen längst, dass man gängige Strukturen am besten mit etwas Diplomatie einreißt.