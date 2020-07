Jungunternehmerin Nina Meran hatte die zündende Idee, die pünktlich zum Beginn der Sommerferien für eine weitere Tourismusattraktion sorgt. Eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Sport- und Freizeitangebot der Region“, so Tourismusgeschäftsführer Rene Lentsch. „Lake’s Escape“ ermöglicht den Gästen, den Ort auf spielerisch-fantasievolle Weise kennenzulernen. „Wir holen sozusagen den Trend aus der Bundeshauptstadt an den Strand von Podersdorf“, so Lentsch. Die ersten Mysterytouren durch die Gemeinde starten bereits morgen. Reserviert wird über die Buchungsplattform des Ferienortes. Mit der Neusiedler See Card erhalten Urlaubsgäste eine Ermäßigung.