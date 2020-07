Kein Engpass in Österreich

In Österreich wird Remdesivir im Rahmen eines sogenannten „Compassionate Use“-Programms von Gilead an spezialisierten Krankenhausabteilungen längst verwendet. Ein Engpass ist derzeit nicht in Sicht. Clemens Schödl, Gilead Österreich-Chef, erklärte am Mittwoch: „Wir haben noch Ware aus diesem ,Compassionate Use‘-Programm, die nicht ,angegriffen‘ wurde. Wir haben auch an die Universitätsklinik in Graz und an das Wiener AKH geliefert. In der derzeitigen Situation sind wir gut aufgestellt.“