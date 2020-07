Ungewöhnliche Trainer-Entscheidung in Portugal: Custodio Castro habe als Coach des Erstligisten Sporting Braga am Mittwoch sein Amt zur Verfügung gestellt, weil er die vielen Fehler der Schiedsrichter und die Benachteiligungen seines Teams satt habe, teilte Clubpräsident Antonio Salvador mit. Die vielen Fehler seien „weder akzeptabel noch entschuldbar“, so Salvador in einer Club-Mitteilung.