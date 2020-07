„Wie hoch war die Abfertigung?“ „Wie sind vermeintliche Gehaltssprünge am Ende der Tätigkeit zu erklären?“ Ein Jahr, nachdem Wolfgang Eder unter Tränen seinen Chefsessel bei der Voestalpine geräumt hatte und in Pension gegangen war, stellten die Aktionäre gestern unbequeme Fragen in Richtung des Ex-Chefs.