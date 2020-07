Kein Kind von Traurigkeit ist Ortschefin Josefa „Pepperl“ Geiger, doch nach einem Zwischenfall bei der Finanz in Tulln fliegen dem „Gefühlsvulkan“ die Herzen so mancher Bürger zu. Zur Vorgeschichte: Nach einem Termin in der Bezirkshauptstadt wollte die 65-Jährige noch kurz auf das zuständige Finanzamt gehen, um ihre Amtswege abzuarbeiten. Dort angekommen, dürfte eine Beamtin aber streng auf die Zeiten für den Parteienverkehr verwiesen und die VP-Politikerin hinauskomplimentiert haben. Die Bürgermeisterin reagierte harsch und drohte mit Konsequenzen – ein Wortgefecht samt Bruch der Amtsverschwiegenheit seitens der Beamtin folgte.