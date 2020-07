Red Bull ist und bleibt mit großem Abstand die wertvollste Marke Österreichs. Von Jahr zu Jahr ändert sich wenig unter den Top-10, in die es diesmal der Verbund auf Kosten von Signa Retail geschafft hat. Neu ist vom European Brand Institute erstmals ein Ranking nach Nachhaltigkeit, in dem die ÖBB an der Spitze liegen.