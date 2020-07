Die Krawalle in Wien-Favoriten am vergangenen Wochenende, haben erneut eine Diskussion zwischen Bund und Land über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Integrationspolitik ausgelöst. Bereits am Anfang der Woche schoben sich ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gegenseitig die Schuld zu. Am Mittwoch nahm auch Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) im Interview mit Gerhard Koller zur aktuellen Lage Stellung.