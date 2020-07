Neues System am Campagne-Areal

Derzeit ist die NHT unter anderem in Kufstein und Wörgl mit der Modernisierung der Südtiroler Siedlungen beschäftigt. In Sistrans und Mutters wird im Dorfzentrum ein Multifunktionsgebäude errichtet. Und in Innsbruck wird eifrig am ersten Baufeld des Campagne-Areals gearbeitet, wo auch ein neues System erprobt wird: Entnommenes Grundwasser soll im Sommer die Wohnungen kühlen.