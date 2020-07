Facebooks Reaktion auf die zunehmende Kritik am Umgang des Konzerns mit Hassrede und Falschinformationen sorgt inzwischen auch in der Werbebranche für Unmut. Agenturen, die laut Insidern in letzter Minute noch den Werbeboykott abwenden wollten, zeigten sich frustriert über die fehlende Bereitschaft des US-Konzerns zu Zugeständnissen.