Der Anblick und der Gestank im Wohnhaus nahmen den Tierrettern wortwörtlich den Atem. Zentimeterhohe Kotschichten am Boden, an den Wänden und an den Möbeln. Die Zwischendecke im Obergeschoß war so aufgeweicht, dass Einsturzgefahr für die Tierretter bestand. Zur Verstärkung wurde die örtliche Feuerwehr angefordert. Inmitten dieser Zustände fanden unsere Tierretter zwischen etlichen Tierkadavern und Wanderratten 34 freilaufende Kaninchen und einen apathischen Hund, der sich unterm Küchentisch versteckte.