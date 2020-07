Zwei Personen seien in dem Schanigarten schwerer verletzt worden, so Polizeisprecher Walter Schwarzenecker. Seitens des Roten Kreuzes war unter anderem von Frakturen die Rede. Vier weitere Menschen seien mit leichteren Verletzungen davongekommen. Ein Opfer dürfte eingeklemmt gewesen sein und sei befreit worden, sagte Schwarzenecker. Die Pkw-Lenkerin selbst blieb dem Sprecher zufolge unverletzt. Die polizeilichen Erhebungen dauerten am Nachmittag an.