Rund 23.000 Schüler werden in den letzten zwei Ferienwochen in der nach der Corona-Krise eingerichteten Sommerschule Deutschförderung erhalten. Dabei werde es keinen „Paukerkurs“, sondern einen abwechslungsreichen Projektunterricht in Kleingruppen geben, betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch. Lehrpersonal dafür gibt es genug, Schüler-Buddies werden noch gesucht.