Knien in Spielberg möglich

Wenn Hamilton nun am Sonntag (15.10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim Großen Preis von Österreich seine Titelverteidigung beginnt, wird er in einem schwarz lackierten Silberpfeil sitzen. „Es ist so wichtig, dass wir diesen Moment nutzen“, mahnte er. Beim Fahrer-Meeting am Freitag soll auch diskutiert werden, ob alle 20 Piloten vor dem Rennstart symbolisch auf ein Knie gehen, wie es einst Football-Quarterback Colin Kaepernick bei seinem Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus tat.