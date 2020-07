Zum Höhepunkt der Corona-Krise waren 1,35 Millionen Menschen in Österreich in Kurzarbeit. Wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Mittwoch bekannt gab, wurden zur Finanzierung dieser staatlichen Hilfsmaßnahme inzwischen drei Milliarden Euro an die Unternehmen ausbezahlt - das entspricht einem Viertel des dafür vorgesehenen Budgets.