Tönnies war am Dienstag nach massiven Protesten der eigenen Fans und dem Corona-Skandal in seinem Fleisch-Unternehmen zurückgetreten. Durch die Coronakrise hat der finanziell ohnehin angeschlagene Verein weitere hohe Verluste hinnehmen müssen. Um Schalke „mit wirtschaftlicher Vernunft in die Zukunft“ führen zu können, werde vor allem bei den Personalkosten „die Stopptaste“ gedrückt. Deshalb sei es auch notwendig, die sportlichen Ziele für die kommenden „ein, zwei, vielleicht auch drei“ Spielzeiten anzupassen, sagte Jobst. Das Erreichen des Europacups sei kein Thema mehr.