Die Formel 1 startet mit dem ersten Rennen am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring mit nahezu vier Monaten Verspätung und ohne Zuschauer an der Strecke in die Saison. Der planmäßige Beginn hätte eigentlich Mitte März in Melbourne erfolgen sollen, weil das Coronavirus das Fahrerlager erreichte, kam es jedoch dazu nicht mehr. Inzwischen verbrachte Verstappen viel Zeit vor dem Simulator und arbeitete an den körperlichen Grundlagen. „Meine Vorbereitung war besser als je zuvor, weil ich so viel Freizeit hatte“, erklärte der 22-Jährige, der bei einem WM-Gewinn heuer der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte wäre. „Ich hatte ungefähr sechs volle Wochen Training und ich bin sogar besser in Form als vor Australien“, sagte Verstappen. In der Favoritenrolle sieht er sich nicht.