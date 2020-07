SARS-CoV-2 im Wasser?

„In Gewässern wurden Virusbestandteile nachgewiesen, wobei es fraglich ist, ob diese dort auch infektiös sind“, so Siebert. Der Hauptübertragungsweg passiert immer noch direkt über virushaltige Tröpfchen. Auch die WHO schätzt das Ansteckungsrisiko durch Badewasser als „äußerst gering“ ein, sofern die üblichen Maßnahmen zur Wasseraufbereitung und Abstandhaltung getroffen werden. Außerdem besteht in großen Wassermengen ein Verdünnungseffekt.