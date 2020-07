Die 81-jährige Bewohnerin war laut den Angehörigen am 9. April positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie kam in ein Grazer Krankenhaus und starb dort zehn Tage später. Die Hinterbliebenen kritisieren, dass sie nichts von Corona-Fällen in benachbarten Wohneinheiten des Heims wussten. Sie hätten nämlich die betagte Frau vorsorglich nach Hause geholt und sie nicht im Heim gelassen. Insgesamt gab es im betroffenen Grazer Heim, das rund 80 Bewohner in mehreren voreinander getrennten Wohneinheiten beherbergt, mehrere Infektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.