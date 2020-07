Bitkom sieht Verantwortung beim Staat

„Letztlich sollten nicht die Verteilungsströme von Werbebudgets darüber entscheiden, was als inakzeptabler Hass oder strafwürdiger Inhalt gilt, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und wo rote Linien zu ziehen sind“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. „Wir befinden uns hier in einem Kernbereich staatlicher Verantwortung.“ Nötig seien klare und für alle Plattformen gleichermaßen verbindliche Regeln. „Was es zudem braucht, ist eine staatliche Instanz, die in Zweifelsfällen letztlich entscheidet, welche Inhalte von den Plattformen zu entfernen sind und welche nicht.“