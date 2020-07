Die Meldung platzte am Dienstagmorgen herein: Wolfgang Germ und Christian Scheider treten aus dem Aufsichtsrat aus. Ihr Vorwurf: Fehlende Transparenz. Es gebe bei Sitzungen keine Wortprotokolle mehr. „Das ist nicht vertretbar“, so Germ. „Mit dem Unternehmen geht es wirtschaftlich bergab“, legt Scheider nach.