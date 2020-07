Der mutmaßlich in die Postenschacher-Affäre bei den Casinos Austria verwickelte Peter Sidlo hat am Mittwoch vor dem Ibiza-U-Ausschuss eher zurückhaltend Angaben gemacht. Sidlo entschlug sich mehrfach der Aussage, da er im Verfahren rund um die Vorgänge in der Casag als Beschuldigter geführt wird. Er habe „kein Netzwerk im Glücksspielbereich“ gehabt, allerdings habe es Kontakt zum damaligen Novomatic-Chef Harald Neumann gegeben. Den habe er über „Freunde“ kennengelernt, so Sidlo. Wer die genau sind, wollte er allerdings nicht sagen.