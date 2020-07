Die in der ersten Hälfte dominanten Linzer gingen durch ein Eigentor von Andres Andrade (4.) und Treffer von Taxiarchis Fountas (45.) und Christoph Knasmüllner (91.) k.o., der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Joao Klauss (72.) kam zu spät. Der LASK, der den Grunddurchgang als Tabellenführer beendet hatte, muss nun sogar um Platz drei bangen. Da Verfolger WAC wegen Regens erst am Donnerstag (18 Uhr) in Hartberg antreten kann, liegen die „Athletiker“ aber noch einen Punkt vor den Kärntnern. Rang drei würde einen Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase bringen.