Ihr Rückschluss: Meghan habe, auch wenn sie von dem Foto-Skandal nichts gewusst habe, sich diesen zunutze gemacht. Denn die Herzogin habe gar keine andere Wahl gehabt, als mit ihrem Vater zu brechen, will Campbell in Gesprächen mit Freunden und Vertrauten der 38-Jährigen herausgefunden haben. Der Grund: Meghan wollte Teile ihrer Vergangenheit vor Harry geheim halten und habe sich daher eine Fassade aufgebaut. „Die Meghan in der Gegenwart ist nicht dieselbe Person wie die Meghan in der Vergangenheit. Wie ein Kanadier, der mit ihr bekannt ist, sagte, ist das Einzige, was die beiden Meghans gemeinsam hätten, ihr Körper“, schreibt Campbell.