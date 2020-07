Heute um exakt 18.01 Uhr nimmt Mathias Nothegger die sechs Kilometer lange und mit 590 Höhenmetern gespickte Strecke von der Lochauer Kirche auf den Pfänder in Angriff. „Für mich ist die Zeit beim Pfänder Rennen das Wichtigste“, sagt der 41-Jährige, der mit einer Auffahrtszeit von 19 Minuten und 43 Sekunden aktuell bei der Rennrad-App Strava die „King of the Mountain“-Krone inne hat und als Top-Favorit für das Einzel-Bergzeitfahren gilt.