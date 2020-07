Mit dem 2:2 gegen Atletico Madrid am Dienstag musste der FC Barcelona den nächsten Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft hinnehmen. Für Aufsehen sorgte zudem auch noch eine Personalentscheidung von Coach Quique Setien: Er wechselte 120-Millionen Transfer Antoine Griezmann erst in der Nachspielzeit ein. Was viele als Demütigung sehen.