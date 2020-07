Coronavirus-Fälle auch im Landesklinikum Neunkirchen

Im Landesklinikum Neunkirchen, dem Spital, aus dem die Frau in das Wiener Neustädter Krankenhaus überstellt worden war, waren in der Vorwoche mehrere Corona-Fälle registriert worden. Gezählt wurden am vergangenen Freitag zehn infizierte Mitarbeiter sowie fünf an Covid-19 erkrankte Patienten. Die Zahl der positiv getesteten Beschäftigten stieg Jany zufolge mittlerweile auf zwölf an.