„Oasch“-Zitat war gegen „alle“

NEOS-Fraktionsführerin Stefanie Krisper erklärte in ihrem Eingangsstatement einmal mehr, ihr umstrittenes Zitat sei nicht direkt gegen U-Ausschuss-Verfahrensrichterin Ilse Huber alleine, sondern gegen „alle“ gerichtet haben. „Geh‘n mir am Oasch, alle“ ist auch auf dem Tonband aus der Sitzung zu hören, wie am Mittwoch bekannt wurde. Das Zitat wird in dieser Form in einem Email-Verkehr zwischen den NEOS und den zuständigen Parlaments-Stenographen bestätigt.