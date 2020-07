Mit Zweikämpfen am Rande der Legalität sind die Tiroler bisher nicht gutgefahren. Allein in der Quali-Gruppe gab es fünf Platzverweise - auch deswegen steht die WSG ein Jahr nach dem Aufstieg wieder vor dem Abstieg. Die Vorstellung in Mattersburg war wenig bundesligareif. „Im Endeffekt waren wir überhaupt nicht bissig, obwohl wir mit drei Innenverteidigern gespielt haben. Mattersburg hat uns nicht einmal überrascht, wir haben uns einfach blöd angestellt“ meinte Silberberger.