Osttirol - das Sommerparadies zwischen Dolomiten und Hohe Tauern

Großglockner, Großvenediger und Co.: Es sind die höchsten Berge des Landes, die Osttirol zum Dach Österreichs machen. Die Exklave von Tirol erstreckt sich zwischen den Hohen Tauern und Lienzer Dolomiten. In der Bezirkshauptstadt Lienz spürt man das südliche Flair, denn dort betrachtet man das Leben von der Sonnenseite aus - die Sonne scheint hier über 2000 Stunden im Jahr. Die schöne Altstadt mit der Liebburg, dem Antoniuskirchl, den vielen kleinen Cafés und Geschäften bietet eine willkommene Abwechslung zu den Aktivitäten in den Bergen.



Wenige Kilometer entfernt, in Dölsach, stößt man auf das sehenswerte Museum Aguntum, benannt nach der einzigen Römerstadt, die es auf Tiroler Gebiet je gab. Berge, Natur, Kultur - diese Vielfalt an Erlebnissen in Osttirol macht die Region besonders sehenswert und bietet für alle Interessen einzigartige Momente. Kostenfreie Bergbahnen, freie öffentliche Verkehrsmittel und dreizehn verschiedenste Natur- und Kulturangebote - mit der Glockner-Dolomiten-Card steht Ihrer Entdeckungs- und Erholungsreise in Osttirol nichts mehr im Wege.